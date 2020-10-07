شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد يعترف بخطأ وادى دجلة بالدور الأول ويؤكد : حظوظنا قوية أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد عبد الواحد المدرب العام لنادى وادى دجلة أن حظوظ فريقه للفوز بمباراة الزمالك غداً باتت مرتفعة فى ظل الغيابات والإصابات والإيقافات التى نالت من لاعبى الفارس الابيض بالفترة الأخيرة ، وقال محمد عبد الواحد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" دجلة يتواجد فى مكان لايليق بإمكانياته بجدول الدوري ولكننا ندفع ثمن ضياع نقاط كثيرة بالدور الاول للمسابقة ولكننا نجحنا فى تجاوز هذه العقبة بالدور الثانى للدوري".

ويضيف محمد عبد الواحد :"رغم صعوبة موقفنا تمسكنا بتدشين استراتيجية خاصة بفريقنا بطريقة لعب معينة ورغبة عارمة فى الفوز سواء فى عهد المدرب الحالى أو السابق ".

وعن مواجهة الزمالك قال محمد عبد الواحد :" ستكون مباراة كبيرة بلاشك وحظوظنا للفوز بها زادت فى ظل كثرة الغيابات والاصابات والإيقافات والاجهاد الذى نال من لاعبى الزمالك ، باتشيكو عامل شغل كويس مع الزمالك ولكننا نطمع فى الفوز الذى يؤكد بقاؤنا بشكل رسمى فى الدوري وإن لم يحدث سيكون التعادل نتيجة مرضية لنا".

وتابع مدرب وادى دجلة :" فى رأيى الوصول للنقطة 36 أو 37 هى نقطة الامان للبقاء فى الدوري فى ظل صعوبة موقف حرس الحدود ومبارياته المقبلة وصعوبة أن يتعدى هذه النقطة".

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من ناحية أخرى، تقدم ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة، بتظلم رسمى لاتحاد الكرة، ضد قرار لجنة الانضباط يوم 21 سبتمبر الماضى بتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه ضد الجبلاية على مواقع التواصل الاجتماعى، عندما كتب على صفحته تغريدة وصف فيها تقنية الفار بتقنية العار فى إشارة إلى الظلم التحكيمى المتعمد ضد فريقه.

وقال ماجد سامى فى التظلم المقدم لاتحاد الكرة إنه ليس من عناصر المنظومة الكروية لأنه ليس رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة وبالتالى لا يجب أن يتعرض لعقوبات.. وكانت لجنة الانضباط اجتمعت أمس الاثنين فى اتحاد الكرة، واستقرت على إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام المصرى فى الجولة الـ31 للدوري، وإيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لاستفزازه لاعبي الفريق البورسعيدي بعد نهاية اللقاء.

كما استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه، وذكر تقرير مراقب المباراة أن إمام عاشور استفز لاعبي المصري عقب نهاية المباراة بين الفريقين الخميس الماضي والتي فاز بها الزمالك بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء.