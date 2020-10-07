شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح :أتمنى التعامل مع البدرى على أنه أجنبى..و لو مسئول هعاقب لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق، الوقوف بجانب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، و التعامل معه على أنه مدير فنى أجنبى من أجل كسب الثقة والوصول إلى الهدف المطلوب خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا إلى أنه لو كان مسئولا ، سيعاقب لاعبى الزمالك هذا الموسم على خسارة الدورى ، مشيرا إلى أنهم كانوا الأقرب ، فضلا عن أن الفريق الأبيض يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة .
أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أنه ضد تولى مدرب مر القيادة الفنية للأهلى أو الزمالك ، منعا لإتهامه بالتعاطف ، مشيرا إلى أن المدرب الأجنبى الأفضل لكلا الفريقين فى هذا التوقيت ، وذلك فى تصريحات لبرنامج بى أون تايم الذى يذاع على قناة أوت تايم سبورتس .
و قال محمد صلاح أنه كان يتمنى أن يلعب بجوار عبد الله السعيد و عمر جابر نجما بيراميدز ، و من الأهلى أشاد باللاعب محمد هانى مؤكدا على أنه يحب طريقة لعبه و يراه لاعبا جيدا فى مركزه و هو نفس مركز صلاح فى الزمالك فى فترة الثمانينات .
و أشار محمد صلاح أن تطبيق الفار ظلم عدد من الأندية فى الدورى هذا الموسم ، مؤكدا على حزنه على نادى أسوان فى ظل العروض القوية التى قدمها هذا الموسم .
و يرى محمد صلاح أن حلمى طولان مدرب إنبى أفضل مدرب هذا الموسم بعيدا عن الأهلى و الزمالك ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى إستمرار البرازيلى الأسبق باكيتا فى قيادة الزمالك .
كما قال محمد صلاح فى تصريحات تليفزيونية سابقة أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي للفريق الأبيض يحب اللاعبين الذين يجيدون الدفاع، قائلاً فى تصريحات تليفزيونية: "شخصية باتشيكو تجعله يميل للاعب الذي يجيد الدفاع وتحدثت مع مصطفى فتحي فور تعيين باتشيكو مدربا وقلت له لا تحزن وسوف تحصل على فرصتك عندما تجيد الدفاع".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح :أتمنى التعامل مع البدرى على أنه أجنبى..و لو مسئول هعاقب لاعبى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.