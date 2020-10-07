وفد كاف يزور استاد الأهلي لاعتماده لمباريات الأحمر الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"(استاد الأهلي we السلام) اليوم الأربعاء، لتفقد الملعب ومعاينته للتأكد من موافاته للشروط الخاصة للاتحاد الافريقي لكرة القدم لاستقبال المباريات القارية للنادي الأهلي. وضم وفد الاتحاد الأفريقي، أحمد سالم مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقي، وشريف أبوالعينين مدير اللجنة الطبية، بالاتحاد الأفريقي ، والدكتور محمد أبو العلا، مرافقا للجنة التفقدية. Advertisements وكان في استقبال الوفد خلال زيارته شريف شديد مدير شركة استادات القابضة باستاد الأهلي we السلام،"، واللواء ممدوح راغب مدير الاستاد، وحنان الزيني مدير العلاقات الخارجية والتراخيص بالنادي الأهلي، والعميد علاء صلاح مدير أمن الأهلي. وأبدى الوفد الأفريقي إعجابه بملعب (الأهلي we السلام) وجاهزيته لاستقبال مباريات الأهلي الأفريقية في النسخة الجديدة من دوري ابطال أفريقيا. وأكد الوفد على أن ملعب (الأهلي we السلام) يتوافق مع كل شروط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستقبال المباريات وفق المعايير التي وضعها "كاف" لاستقبال المباريات الأفريقية.

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