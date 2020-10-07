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شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة اكتشاف المواهب تنظم مهرجانها الأول لموهوبي الكرة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم برئاسة عمرو مهنا مهرجانها الأول لموهوبي كرة القدم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وبحضور الدكتور محمد كردي والدكتور عمرو الحداد مساعدي الوزير والدكتور عبد الأول محمد وأحمد جمعه والدكتور محمد القوصي معاونو الوزير و الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني للمشروع ،حيث بدأ المهرجان الذي شارك فيه 200 ناشئ من أعمار 6 سنوات إلى 18 عاما تم توزيعهم على فرق تنافسوا في 20 مباراة وفي نهاية المباريات تم تكريم جميع اللاعبين بمنحهم ميدالية المهرجان وكأس الفريق الأول وافضل لاعب في كل مرحلة سنية .
يذكر أن إدارة اكتشاف المواهب مشروع قومي تابع لوزارة الشباب والرياضة ويهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلهم من خلال خبراء مصريين وأجانب وبدأ في يناير الماضي من خلال اختبارات اشرف عليها خبراء من انجلترا وهولندا وبدأ التدريب على ملاعب مركز شباب الجزيرة في ١٧ يوليو الماضي.
أعلنت وزارة الشباب ورالرياضة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع (BOT) بعدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة، وجارٍ الانتهاء من 12 مشروعا بتكلفة إنشائية قدرها 300 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء 3 كافيتيريات بمراكز شباب السواح والتجمع الأول ومنشية التحرير و2 دار للمناسبات الاجتماعيـة بمراكز شباب حلمية الزيتون ومنشية التحرير، و2 صالة أفراح بمركز شباب باب الشعرية، في إطار مشروعات الطرح الاستثمارى التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز شباب الجمهورية.
كذلك تم الانتهاء من تنجيل 3 ملاعب خماسية نجيل صناعي بمراكز شباب الخالدين ومنشأة ناصر، وتنجيل 2 ملعب قانوني بالنجيل الصناعي بمركز شباب الساحل، والانتهاء من إنشاء حمام سباحة بمركز شباب الاندلس، فيما يجري العمل حالياً علي الانتهاء من إنشاء 3 حمامات سباحة بمراكز شباب زهراء المعادي ومكرم عبيد وحلمية الزيتون، وكافتيريا بمركز شباب حلمية الزيتون، وتنجيل 2 ملعب قانوني نجيل صناعي بمركز شباب نهضة شرق حلوان، و2 ملعب خماسي نجيل طبيعي بمركز شباب 15 مايو، وملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب عين شمس، و2 قاعة مناسبات بمركزي شباب المعادي الجديدة والمعصرة .
مشروع المواهب
مشروع المواهب التابع لوزارة الرياضة
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