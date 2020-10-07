شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على نادى مصر بهدف +90 ويزاحم الزمالك على "الوصافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق بيراميدز فى الفوز على فريق نادي مصر بهدف نظيف أحرزه محمد فاروق في الدقيقة 93 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى .

وبهذه النتيجة ، احتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثانى ، بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 52 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما استمر نادى مصر فى المركز قبل الأخير حيث هبط رسمياً ، برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 16 لقاء وسجل لاعبيوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 51 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى..

فى حراسة المرمى المهدى سليمان

فى الدفاع: عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور

فى الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، محمود حمادة، إبراهيم عادل

فى الهجوم: جون أنطوى

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وضم تشكيل نادى مصر كلا من..

عصام ثروت فى حراسة المرمى

فى الدفاع: شريف أشرف، أحمد عبد الموجود، محمود شبانة، علاء عطا

فى الوسط: مصطفى كالوشا، أحد أوكا، إسلام صالح، أحمد يوسف

فى الهجوم: مصطفى سلطان، ومحمد تريكة