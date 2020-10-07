شكرا لقرائتكم خبر عن شهامة الفرعون المصرى.. صلاح ينقذ مسن إنجليزى تعرض للتنمر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت كاميرات مراقبة بمحطة وقود قريبة من ملعب أنفيلد رود، واقعة إنسانية للفرعون المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، حيث قام محمد صلاح بإنقاذ متشرد إنجليزى من مضايقات وسخرية بعض الشباب الإنجليزى.

وكما هو رائع داخل الملعب كان صلاح رائعا في موقفه الإنسانى مع المشرد الإنجليزى فبعد تدخله قام بإعطاء العجوز الإنجليزى نحو 100 جنيها إسترلينى.

الموقف الإنسانى لمحمد صلاح وثقته الصحف الإنجليزية فيما قال المشرد الإنجليزى إن صلاح أسطورة متكاملة أريد أن أشكره.