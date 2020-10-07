شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على وقاعود يقودان هجوم إنبى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وضم تشكيل إنبي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد جاد، خط الدفاع: علي فوزي - أسامة جلال - رامي صبري - كريم فؤاد، خط الوسط: محمد رزق - حميد ماو - عبد الرحمن عامر - تونيا دي ليو، خط الهجوم: محمود قاعود - أحمد علي.

فيما يجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.

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يدخل الأهلي مواجهة انبي وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 82 وذلك بعد حسمه للقب الدوري قبل 7 جولات من النهاية للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه، وأجرى لاعبو الأهلي أول أمس الاثنين تحاليل الرابيد تيست قبل مواجهة الفريق البترولي وذلك وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، ويغيب عن الأهلي في مواجهة الليلة العديد من نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي الذي يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، حيث تم وضع برنامج له لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي، وعلي معلول المتواجد في معسكر منتخب تونس بالإضافة للعديد من اللاعبين المصابين ومنهم محمود متولي ورامي ربيعة ومحمود وحيد، بينما يستعيد الفريق جهود أحمد الشيخ والنيجيرى جونيور أجايى بعد تعافيهما من الإجهاد العضلى العام.

ويدير موسيماني مواجهة الأهلي وانبي وعينه على مواجهة الوداد الهامة المقرر اقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، وحذر موسيماني لاعبيه من الالتحامات في مباراة انبي ومن بعدها مواجهة بيراميدز تجنباً لخسارة عنصر جديد وانضمامه لمستشفي النادي، خاصة وأن الفريق لا يحتمل فقد أي عنصر إضافي وهو ما أكد موسيماني في تصريحاته الأخيرة، والتي أكد خلالها أنه سيلجأ لسياسة التدوير بشكل إجباري قبل مواجهة الوداد، خاصة وان هناك أكثر من عنصر يعاني من الإجهاد وعلى رأسهم أيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.

في المقابل يدخل انبي المباراة مُحتلاً المركز الخامس برصيد 45 نقطة ويتطلع الفريق البترولي بقيادة مدربه المُحنك حلمي طولان لتحقيق نتيجة جيدة خاصة وانه يملك نقاط قوة كثيرة ويستطيع التفوق امام الفرق الكبيرة ويخوض انبي مباراة الليلة دون جناح الفريق محمد شريف المعار إليه من الأهلى لوجود بندا في الإعارة يمنع مشاركته في لقاء الفريقان