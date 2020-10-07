شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: حضور الرموز لدعم استقرار نادى الزمالك و التصدي لمحاولات الهدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن حضور رموز النادى إلى مقر القلعة البيضاء من أجل الدفاع عن إستقرار الكيان و للتصدى لمحاولات الهدم ، و قال يحيى فى تصريح لـ " الخليج 365" ، ان وجود مرتضى منصور أوغيره ، كان أبناء الزمالك سيقدمون الدعم أيضا من أجل الدفاع عن النادى ، مشيرا إلى أن مرتضى منصور عمل الكثير للزمالك .

توافد عدد كبير من نجوم وقدامى ورموز نادي الزمالك إلى صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، وذلك لدعم وتأييد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

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وتأتى هذه الجلسة لدعم رئيس النادي، ورفض قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وكذلك الوقوف يدا واحدة ضد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الجلسة تواجد العديد من رموز ونجوم النادي أبرزهم فاروق جعفر، وطارق يحيي، وغانم سلطان، وأحمد عبدالحليم، ومحمود الخواجة، ونصر إبراهيم، وسامي منصور، وحسين السيد، وعادل المأمور، وأمير عبد العزيز، وأيمن عبدالعزيز، واسامة حسن، وتامر عبدالحميد، وأحمد سمير وغيرهم من اللاعبين والنجوم القدامى.