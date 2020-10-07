شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: الزمالك من أكبر قلاع الشرق الأوسط وكلنا فى ضهر مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق أن القلعة البيضاء تعد من أكبر قلاع أفريقيا والشرق الأوسط، مطالبًا بضرورة وضع حدود فى التعامل مع نادى الزمالك، وقال عبد العزيز فى تصريح لـ"الخليج 365": كلنا خلف نادى الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادى الذى حقق إنجازات كبيرة وحضورنا إلى مقر النادى توصيل رسالة للجميع أن النادى لديه رموز كبيرة دون التجاوز فى حق أى أحد، قائلا: "الناس بتتعامل مع الزمالك كأنه لم يمثل مصر".

توافد عدد كبير من نجوم وقدامى ورموز نادي الزمالك إلى صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، وذلك لدعم وتأييد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

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وتأتى هذه الجلسة لدعم رئيس النادي، ورفض قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه وكذلك الوقوف يدا واحدة ضد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الجلسة تواجد العديد من رموز ونجوم النادي أبرزهم فاروق جعفر، وطارق يحيي، وغانم سلطان، وأحمد عبد الحليم، ومحمود الخواجة، ونصر إبراهيم، وسامي منصور، وحسين السيد، وعادل المأمور، وأمير عبد العزيز، وأيمن عبد العزيز، واسامة حسن، وتامر عبدالحميد، وأحمد سمير وغيرهم من اللاعبين والنجوم القدامى.