شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على بيع المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي مقابل 900 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو النادي الأهلي على عرض الاتفاق السعودي الأخير لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل مقابل 900 ألف دولار، مع منح الأهلي بعض الامتيازات الأخرى أبرزها تسديد الجانب المغربي لباقي قيمة استعارة اللاعب والتي امتنع الاتفاق عن تسديدها، الأمر الذي تسبب في قطع إعارة اللاعب وعدم استكمال الموسم مع النادي السعودي.

وعرض الاتفاق السعودي شراء أزارو في أول المفاوضات مقابل 400 ألف دولار قبل أن يتم رفع العرض لـ600 ألف دولار، وهي المبالغ التي رفضها الأهلي قبل أن يرفع الاتفاق عرضه لشراء أزارو مقابل مليون دولار وهو المبلغ الذي وافقت عليه إدارة الأهلي في نهاية الأمر، ورغم رحيل السويسري رينيه فايلر عن الإدارة الفنية للأهلي والذي كان أهم سبب في رحيل أزارو للاتفاق على سبيل الإعارة بسبب وجود أزمة بينهما، إلا أن أزارو فضل الرحيل عن الأهلي ورفض تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.