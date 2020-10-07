شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات من العيار الثقيل لاتنسى بين الأهلى وإنبى قبل صدام الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مباراة انبى والاهلى في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام ، يدخل المارد الأحمر اللقاء بحثاً عن تحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته، والظهور بمستوي جيد أمام منافسيه علي الرغم من حصد لقب الدوري للموسم الجاري وذلك قبل نهايته بسبع جولات، بينما يرغب الفريق البترولي في إسقاط الأهلي من أجل التقدم بجدول الترتيب للمراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية الموسم المقبل.

يعتلي الأهلي قمة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة مبتعداً بالصدارة عن أقرب ملاحقيه بثمانية عشر نقطة، فيما يتواجد إنبي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، متأخراً عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الرابع بسبع نقاط.

مباراة الفريقين دائمًا ما تحفل بإثارة وندية وعدد وافر من الأهداف ومن النادر جدًا أن تنتهي بدون أهداف.

”الخليج 365” يرصد أجمل مواجهات بين الأهلى وإنبى قبل صدام الليلة..

الأهلى 4-3 إنبى

فى موسم 2007 -2008 كانت مباراة الدور الأول على ملعب الكلية الحربية أكثر مباريات الفريقين إثارة، وأنهاها الأهلى فائزًا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تقدم إنبى عبر أحمد المحمدى ثم تعادل أبو تريكة للأهلى فى نهاية الشوط الأول، وفى الشوط الثانى عاد فننست دى فونيه ليتقدم لإنبى قبل أن يتعادل عماد متعب للأهلي، ثم تقدم الأهلى عبر أحمد بلال ليتعادل إنبى مرة أخرى عبر مانو، وأخيراً سجل فلافيو هدف الفوز للأهلى فى الوقت بدل الضائع.

الأهلى 3-3 إنبى

وفى موسم 2008 قدم الفريقان واحدة من أمتع مبارياتهما والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق. وأحرز للأهلى بركات بهدفين وأمادو فلافيو هدف، ولإنبى أحمد رؤوف بهدفين ورامى عادل مدافع الأهلى خطأ فى مرماه.

الأهلى 5-1 إنبى

وفى 24 مايو 2013 كانت النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الناديين حينما فاز الأهلى بخماسية مقابل هدف على إنبى.

افتتح أحمد شكرى أهداف المباراة فى الدقيقة 6، وأضاف وليد سليمان الهدف الثانى فى الدقيقة 14، قبل أن يسجل محمد بركات الهدف الثالث فى الدقيقة 47، وسجل هدف إنبى الوحيد اللاعب أحمد رؤوف فى الدقيقة 73، قبل أن يسجل السيد حمدى الهدف الرابع فى الدقيقة 75، واختتم محمد بركات الخماسية فى الدقيقة 89.

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إنبى 1-0 الأهلى مباراة سيد عبد النعيم

استضاف الأهلى فريق إنبى على ملعب المقاولون فى مباراة حاسمة، وكان الأحمر يحتاج للفوز من أجل التتويج ببطولة الدورى وكان التعادل سينقل أبناء القلعة الحمراء لمباراة فاصلة حتى فى حال فوز الإسماعيلى على الزمالك، تلك المباراة التى كانت تقام فى نفس التوقيت فى استاد القاهرة.

ونجح سيد عبد النعيم لاعب الفريق البترولى فى تسجيل الهدف القاتل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من جانب أسامة حسن، الذى أرسل الكرة من خلف مدافعى الأهلى ليتمكن عبد النعيم من تسجيل هدف قاتل يغتال به أحلام الأهلاوية ببطولة الدورى.

الأهلى 4-1 إنبى

وفى 2 ديسمبر 2017 دك فريق الأهلى حصون إنبى برباعية مقابل هدف فى مباراة الفريقين بالدورى آنذاك، سجل رباعية الأهلى سعد سمير وأجاى ووليد أزارو وأحمد الشيخ وسجل صلاح محسن لاعب إنبى آنذاك هدف الفريق البترولى الوحيد.