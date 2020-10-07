شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حلمى طولان أمام الأهلى قبل المباراة رقم 20 الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، مباراته رقم 20 أمام الأهلى، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الاربعاء على ستاد الاهلى والسلام فى الجولة 32 لمسابقة الدوري العام، حيث خاض طولان قبل صدام الليلة 19 مواجهة أمام الأهلى خلال قيادته لأندية حرس الحدود، والمصري، وبتروجت، واتحاد الشرطة، والزمالك، وسموحة، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري.

يحتل فريق انبي المركز الخامس برصيد 45 نقطة من 31 مباراة فاز في 11 وتعادل في 12 وخسر 8 مباريات وسجل 31 هدفاً وعليه 28 ، بينما الأهلي في المركز الأول برصيد 82 نقطة من 31 مباراة أيضاً تفوق في 26 منها وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة وسجل 68 هدفاً مقابل 8 في شباكه.

ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلى سوى فى مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود، وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالأسكندرية، بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر فى المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

كما شهدت مواجهات طولان مع الأهلى 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصرى البورسعيدي، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك.

Advertisements

وخسر طولان 14 مباراة أمام الأهلي، أكبرها خلال قيادته للزمالك فى عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بملعب الجونة، وآخرها في الجولة الخامسة عشرة بالموسم الحالي في التاسع من أغسطس الماضي وتفوق الأهلي (2 – 0) بتوقيع الظهيرين محمد هاني والتونسي علي معلول.

وتعد محطة طولان مع حرس الحدود التى نال خلالها أكبر عدد من الهزائم أمام الأهلي، إذ خسر فى 6 مناسبات، ما يعادل نصف عدد المباريات التى خسرها أمام أبناء التتش خلال مشواره التدريبى بالكامل