شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين بيراميدز ونادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بيراميدز وفريق نادى مصر، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى ، وأهدر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ركلة جزاء لفريقه فى الدقيقة 36 ليحرم بيراميدز من إحراز هدف التقدم أمام نادى مصر .

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى..

فى حراسة المرمى المهدى سليمان

فى الدفاع: عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور

فى الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، محمود حمادة، إبراهيم عادل

فى الهجوم: جون أنطوى

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وضم تشكيل نادى مصر كلا من..

عصام ثروت فى حراسة المرمى

فى الدفاع: شريف أشرف، أحمد عبد الموجود، محمود شبانة، علاء عطا

فى الوسط: مصطفى كالوشا، أحد أوكا، إسلام صالح، أحمد يوسف

فى الهجوم: مصطفى سلطان، ومحمد تريكة