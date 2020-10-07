شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يهدر ركلة جزاء لبيراميدز أمام نادى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ركلة جزاء لفريقه أمام نادي مصر فى الدقيقة 36 ليحرم بيراميدز من أحراز هدف التقدم، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: فى حراسة المرمى المهدى سليمان فى الدفاع: عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور فى الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، محمود حمادة، إبراهيم عادل فى الهجوم: جون أنطوى وضم تشكيل نادى مصر كلاً من: Advertisements عصام ثروت فى حراسة المرمى فى الدفاع: شريف أشرف، أحمد عبد الموجود، محمود شبانة، علاء عطا فى الوسط: مصطفى كالوشا، أحد أوكا، إسلام صالح، أحمد يوسف فى الهجوم: مصطفى سلطان، ومحمد تريكة ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

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