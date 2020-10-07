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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها صن داونز يصدم الأهلى مجددا بسبب سيرينو، وزارة الرياضة تعلن خضوع الأهلى والزمالك للتفتيش الأسبوع المقبل. صن داونز يصدم الأهلى مجددا بسبب سيرينو.. اعرف الحكاية تواجه مفاوضات الأهلى مع الأورجواني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي صعوبة بالغة بسبب تمسك مسئولى صن داونز الجنوب أفريقى باللاعب، ورغبتهم فى الإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده، وشهدت الأيام الماضية تجدد محاولات الأهلى لضم نجم صن داونز مُستغلاً تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً للأهلى، حيث يرتبط موسيمانى بعلاقة قوية مع سيرينو منذ أن كان يُدرّبه فى صن داونز لسنوات طويلة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن أندية الأهلى والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية أبرز الهيئات التى تخضع للتفتيش بداية الأسبوع المقبل، في ضوء التنسيق الذى يجريه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية الكائنة في جميع ربوع ومحافظات الجمهورية . دخل لاعب محلى جديد دائرة اهتمامات النادى الأهلى لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، فى الوقت الذى تعرض إدارة الأهلى حاليا جميع اللاعبين المعروضين على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد لفريق الكرة. Advertisements نشر الموقع الرسمى للشركة الراعية لملابس المنتخب قمصان الفريق الجديدة التى سيرتديها منتخبات الرجال والسيدات والشباب لموسم 2020 / 2021، والذى جاء تصميمه مستوحى من الثقافة المصرية، ويتميز برسومات تحتوى على الرموز الخمسة التى تمثل الهوية الوطنية لمصر، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الرموز الخمسة متمثلة فى الشمس ونهر النيل والتلال الصحراوية والأهرامات والأنماط الهندسية التقليدية. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز حصل نادى الزمالك على توقيع أحد نجوم نادى بيراميدز، للانتقال لصفوف القلعة البيضاء، بدءا من الموسم الكروى الجديد، تمهيدا لحسم الصفقة بشكل رسمى بين الناديين خلال الفترة المقبلة. الشركة الراعية تطرح قميص منتخب مصر للبيع مقابل 1400 جنيه.. صور أحمد فتحى وراء "تطفيش" رجب بكار من بيراميدز تسبب أحمد فتحي ظهير أيمن النادى الأهلى حاليًا، فى استبعاد رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز من حسابات إدارة النادى والجهاز الفنى للفريق لنهاية الموسم الجارى، حيث تم استبعاد اللاعب من المشاركة فى المباريات الرسمية وكذلك التدريبات الجماعية، منذ مباراة الفريق السماوى مع المصرى البورسعيدى والتى جمعتهما على استاد برج العرب بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد. اتجاه فى الزمالك لرفض عرض الهلال السودانى لبيع رزاق سيسيه تدرس إدارة الزمالك رفض عرض الهلال السودانى المقدم للتعاقد مع الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق والمعار إلى الاتحاد السكندرى، بعدما تقدم النادى السودانى بطلب رسمى للتعاقد مع سيسيه بداية من الموسم المقبل.

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