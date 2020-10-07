محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي وإنبي عند الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – أيمن أشرف – أحمد فتحي. Advertisements خط الوسط : أليو ديانج – عربي بدر. ثلاثي ما قبل المهاجم: وليد سليمان – حسين الشحات - جونيور أجايي. المهاجم: مروان محسن. البدلاء:- مصطفى شوبير – محمود عبد المنعم "كهربا" – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري. وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قليل.. الأهلي وإنبي.. تعرف على التشكيل.. انطلاق المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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