محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي.. أحمد علي وقاعود يقودان الهجوم أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. ويتكون تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي من: حراسة المرمى: محمد جاد. Advertisements خط الدفاع: علي فوزي - أسامة جلال - رامي صبري - كريم فؤاد. خط الوسط: محمد رزق - حميد ماو - عبد الرحمن عامر - تونيا دي ليو. خط الهجوم: محمود قاعود - أحمد علي. ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.

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