تشكيل الأهلي أمام إنبي.. بدر أساسيا وحمدي فتحي مدافعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إنبي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي : حراسة المرمى : علي لطفي خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – أيمن أشرف – أحمد فتحي Advertisements خط الوسط : أليو ديانج – عربي بدر وسط الهجوم: جونيور أجاي - وليد سليمان – حسين الشحات خط الهجوم : مروان محسن. وعلى مقاعد البدلاء : مصطفى شوبير – محمود عبد المنعم "كهربا" – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري.

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