مصدر لمصراوي: وليد أزارو للاتفاق السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:



أكد مصدر مسؤول، أن نادي الاتفاق السعودي تم التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي بشأن التعاقد مع المغربي وليد أزارو.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" بأن الاتفاق توصل لاتفاق مع الأهلي للتعاقد بشكل نهائي مع أزارو، وسيتواجد في مران الفريق الاسبوع المقبل.

وتابع المصدر، أن الاتفاق سوف يحصل على خدمات أزارو مقابل 800 ألف دولار، والمبلغ يشمل الـ100 ألف دولار المستحقات المتبقية من الإعارة.

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واختتم المصدر تصريحاته قائلاً "أزارو سوف يحصل على راتب سنوي يُقدر بمليون و200 ألف دولار".

وسبق وأنهى الاتفاق السعودي إعارة وليد أزارو بعدما رفض اللاعب التمديد بعد استئناف الموسم بعدما توقف لفترة بسبب فيروس كورونا "المتسجد).

وأشار مصدر لـ"الخليج 365" في وقت سابق، أن الاتفاق الجديد بين النادي السعودي وأزارو، سوف يتبعه رفع اسم اللاعب من القائمة السوداء التي تشمل أي لاعب رفض تمديد عقده مع أي نادي سعودي بسبب كورونا.