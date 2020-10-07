بتوصية من كارتيرون.. التعاون السعودي يخطف "هدف الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي التعاون السعودي، التعاقد مع الأنجولي أري بابل لاعب بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

وأصدر التعاون بياناً رسمياً، يؤكد فيه أن الفريق اتفق مع أري بابل للانتقال إلى صفوف الفريق لمدة موسمين قادمين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وجاء بيان التعاون كالآتي: "اتفقت إدارة النادي وبناءً على توصية المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون مع لاعب خط الوسط الدولي الأنجولي "أري بابل" 26 عام لاعب نادي بريميرو دي أجوستو الأنجولي، ليمثل التعاون بعقد يمتد لموسمين قادمين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وسيكون التوقيع الرسمي بين الطرفين عند وصول اللاعب للسعودية.

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وكان أري بابل على وشك الانضمام لنادي الزمالك، إلا أن الصفقة لم تتم بعد الأزمة التي حدثت بين الطرفين.

ولم يعلن الزمالك عن أي صفقة جديدة بشكل رسمي، لكن نونو ميجيل وكيل بابل صرح في وقت سابق أن اللاعب وقع عقداً مع نادي الزمالك.

وكان بايل قال في تصريحات سابقة أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، لا يرد على اتصالاته على الرغم من أنه لاعباً في الزمالك.

ومن جانبه قال أمير مرتضى أن بابل ليس لاعباً فى نادى الزمالك لأنه لم يأت من الأساس الى القاهرة لاتمام التعاقد، وأن النادي هو الذي يحق له الإعلان عن الصفقات.