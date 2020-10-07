بيراميدز يحقق فوزًا قاتلاً أمام نادي مصر ويخطف الوصافة من الزمالك مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: حقق بيراميدز فوزًا قاتلا أمام نادي مصر بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 32 من دوري we المصري. ورفع بيراميدز رصيده لـ63 في المركز الثاني ليتجاوز الزمالك، ولكن خاض بيراميدز مباراة أكثر. ويلتقي الزمالك في مباراة الجولة الـ32 أمام وادي دجلة مساء الخميس. Advertisements وكان نادي مصر هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز الـ17 برصيد 21 نقطة. وأضاع عبدالله السعيد ضربة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة 36، بتألق من حارس مصر. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل محمد فاروق هدفا قاتلا لبيراميدز في الوقت بدل الضائع، ليخطف لفريقه النقاط الثلاث.

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