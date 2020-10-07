تقارير: اكتمال التوقيعات الصحيحة لحجب الثقة من مجلس برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أنه تم بلوغ العدد المطلوب من التوقيعات لحجب الثقة عن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني ومجلس إدارته.

وانطلقت حملة المطالبة بحجب الثقة عن مجلس إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو، نهاية الموسم الماضي، بعدما تعرض برشلونة للخسارة الكبيرة على يد بايرن ميونخ 8-2، وأيضاً بسبب الأزمة التي نشبت بين ليونيل ميسي ورئيس النادي.

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ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القائمون على حملة المطالبة بحجب الثقة عن بارتوميو ومجلس إدارته أكدوا بلوغهم العدد المطلوب من التواقيع وهو 16521 صوتاً صحيحاً.

وقالت الصحيفة أنه سيكون هناك استفتاء في برشلونة يشارك خلاله أعضاء النادي بعدما وصلوا إلى عدد التوقيعات الصحيحة، وهو ما سيقرر بقاء بارتوميو من عدمه في منصبه.

جدير بالذكر أن برشلونة قد أعلن في وقت سابق عن إقامة انتخابات رئاسة النادي في شهر مارس المقبل.