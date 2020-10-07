لماذا تواجد 12 نجمة على حافلة الأهلي الجديدة؟.. بريزنتيشن توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

سلمت شركة بريزنتيشن الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي لتنقل الفريق لحضور المباريات.

وأكدت بريزنتيشن في بيان لها، أن أتوبييس الفريق شهد وجود 12 نجمة على الحافلة، بواقع 4 نجوم خاصة ببطولة الدوري الممتاز والتي وصل الأهلي فيها للبطولة رقم 42، كما يتواجد على حافلة الأهلي 8 نجوم آخرين وهؤلاء خاصين بدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بلقبها النادي الأهلي.

وسلم مسئولو شركة بريزنتيشن اليوم الحافلة للنادي الاهلي والتي تضمنت لافتة جديدة وهي وضع شعار "معاك ياأهلي" على الحافلة من أعلي.

وحصلت شركة بريزنتيشن على حقوق رعاية الأهلي بشكل رسمي في أكتوبر 2018.