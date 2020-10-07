"تكريم ودعم جديد".. مؤمن زكريا سفيراً لنهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، سفيراً لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019/2020.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر لكن لم يتحدد بعد ملعب المباراة.

وسبق وصرح مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لـ"الخليج 365" أن أبو ريدة تقدم بطلب من أجل تكريم مؤمن في المباراة النهائية، وبالفعل وافق سكرتير عام الكاف عبد المنعم باه على هذا الاقتراح. (طالع من هنا).

وكشف "كاف" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل رسمي اختيار مؤمن زكريا سفيراً لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وقال "كاف" في رسالته "سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد".

مؤمن زكريا توقف مؤخراً عن ممارسة كرة القدم من أجل تلقى العلاج اللازم بسبب مرضه.

ويتأهل الفائز من الأهلي والوداد المغربي لملاقاة الفائز من الزمالك والرجاء المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وقد تقام المباراة النهائية في مصر، حال تأهل الأهلي والزمالك معاً للنهائي، بينما ستقام في المغرب لو كان التأهل من نصيب الوداد والرجاء، ومن المقرر أن تقام قرعة لتحديد ملعب النهائي حال تأهل فريق مصري وأخر مغربي.

الجدير بالذكر، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد من الجهات والأشخاص بتكريم مؤمن زكريا ودعمه بسبب المرض الذي أصابه مؤخراً.