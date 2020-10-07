صراع الصعود للممتاز.. حسم "الصعيد" يتأجل للجولة الأخيرة بفوز البنك الأهلي والألومنيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تأجل حسم التأهل إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل عن مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية، بعد تغلب البنك الأهلي على بني سويف بهدفين نظيفين، والألومنيوم على ديروط بأربعة أهداف لاثنين.

مباريات الجولة 21 وقبل الأخيرة من المجموعة أقيمت عصر اليوم، الأربعاء، لتشهد تبادل المراكز بين الثلاثي أصحاب الصدارة والمرشحين للصعود إلى الممتاز.

وسقط بني سويف من على مقعد الصدارة في المجموعة بعد خسارته أمام البنك الأهلي، بينما تقدم الألومنيوم إلى المركز الثاني بعد الفوز القاتل على ديروط.

وحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 28 احتسبها الحكم محمود البنا لأصحاب الأرض، ليصوبها عمرو عزت في أقصى الزاوية اليمنى الأرضية معلنًا عن هدف التقدم.

وضاعف محمود جمعة من تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 66 من اللقاء بعدما انطلق بالكرة في الجانب الأيسر، قبل أن يطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة لتسكن شباك بني سويف.

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وتفوق الفيوم على الإعلاميين بهدف نظيف، وهي نفس نتيجة فوز شبان المسلمين قنا على سوهاج، بينما تعادل فريقي تليفونات بني سويف وبترول أسيوط بهدف لكل فريق، وفاز المنيا على طهطا بأربعة أهداف لاثنين.

وبهذه النتائج، يكون البنك الأهلي قد تقدم للصدارة برصيد 43 نقطة، أمام الألومنيوم برصيد 42 نقطة، ثم بني سويف بـ41 نقطة، ليستمر الصراع بينهم حتى الجولة القادمة والأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي البنك الأهلي مع بترول أسيوط في الجولة الأخيرة، والتي تشهد مواجهة الألومنيوم مع سوهاج، وبني سويف مع طهطا.

نتائج المجموعة الأولى في الجولة قبل الأخيرة:

البنك الأهلي 2-0 بني سويف

ديروط 2-4 الألومنيوم

الفيوم 1-0 الإعلاميين

طهطا 2-4 المنيا

تليفونات بني سويف 1-1 بترول أسيوط

شبان المسلمين قنا 1-0 سوهاج

جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل الجولة الأخيرة:

1- البنك الأهلي 43 نقطة.

2- الألومنيوم 42 نقطة.

3- بني سويف 41 نقطة.

4- شبان المسلمين قنا 35 نقطة.

5- بترول أسيوط 32 نقطة.

6- المنيا 29 نقطة.

7- سوهاج 27 نقطة.

8- تليفونات بني سويف 27 نقطة.

9- الإعلاميين 22 نقطة.

10- الفيوم 21 نقطة.

11- طهطا 13 نقطة.

12- ديروط 12 نقطة.