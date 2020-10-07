البث المباشر لمباراة انبي والاهلي اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وإنبي الأربعاء 7/10/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى فريق الأهلي حامل اللقب في السنوات الماضية وبطل الموسم الحالي لتحقيق أفضل انطلاقة مثالية مع مدربه الجديد موسيماني بعد رحيل السويسري رينيه فايلر، وذلك حينما يحل ضيفًا على أرضية ملعب الإنتاج الحربي بالعاصمة المصرية القاهرة في مساء يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020.

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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر اليوم 7-10-2020

في الدوري المصري الممتاز ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز، علمًا بأن مباراة الأهلي ضد إنبي سوف يتم نقها بث مباشر بشكل حصري عبر موقع الوفد لنقل المباريات عبر شبكة الانترنت.

ويحتل نادي إنبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 45 نقطة،

جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 12، وتعرض لـ8 هزائم، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن نادي المقاولون العرب صاحب المركز الرابع، وأي نتيجة غير الفوز أمام الأهلي، تعني أن النادي البترولي فقد فرصة دخول المربع الذهبي، مع وجود جولتين حتى نهاية الدوري بعد مباراته أمام «المارد الأحمر».

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تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة إنبي في الدوري المصري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - حمدي فتحي - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط: العربي بدر - أليو ديانج - حسين الشحات - وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.