المقاولون العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا

يواصل فريق المقاولون العرب تدريباته، استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ٣٢ من الدوري الممتاز.
وطالب النحاس لاعبي المقاولون بالتركيز التام من أجل حصد الثلاث نقاط ، أمامطنطا، وعدم الاستهانة بالمباراة.
ويسعى المقاولون العرب، للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة، أمام الأهلي بهدف نظيف عبر ركلة جزاء، من أجل مواصلةالزحف داخل المربع الذهبي، والعودة إلى البطولات الأفريقية.
يحتل المقاولون العرب المركز الرابع، برصيد ٥٢ نقطة، بفارق ٧ نقاط عن أقرب منافسيه إنبي صاحب المركز الخامس، فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد ١٨ نقطة، والذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى بشكل رسمي.
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