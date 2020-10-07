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المقاولون العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا

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يواصل فريق المقاولون العرب تدريباته، استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ٣٢ من الدوري الممتاز.

وطالب النحاس لاعبي المقاولون بالتركيز التام من أجل حصد الثلاث نقاط ، أمام

طنطا، وعدم الاستهانة بالمباراة.

ويسعى المقاولون العرب، للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة، أمام الأهلي بهدف نظيف عبر ركلة جزاء، من أجل مواصلة

الزحف داخل المربع الذهبي، والعودة إلى البطولات الأفريقية.

يحتل المقاولون العرب المركز الرابع، برصيد ٥٢ نقطة، بفارق ٧ نقاط عن أقرب منافسيه إنبي صاحب المركز الخامس، فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد ١٨ نقطة، والذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى بشكل رسمي.

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