بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي اليوم 7/10/2020 في الدوري المصري "رابط يلا شوت"

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره إنبي، مساء اليوم، على أرضية ملعب "السلام"، ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
يستضيف ستاد الأهلي مباراة قوية ستجمع بين حامل اللقب ونادي إنبي، وذلك في الجولة 33 من الدوريالمصري الممتاز 2020.
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كانت آخر مباريات الشياطين الحمر وأول لقاء بقيادة المدير الفني الجديد موسيماني ضد المقاولون، وانتهت بفوز صعب للمارد الأحمر بنتيجة 1/0 من ضربة
توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري هذا الموسم قبل أسابيع من انتهاء المسابقة، وبالطبع يحتل الآن الصدارة برصيد 82 نقطة، جمعهم من 26 فوزًا وأربعة تعادلات، ولم يخسر المارد الأحمر هذا الموسم إلا مباراة واحدة في الدوري.
تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الأهلى وانبى )
تجدون هنا ( بث مباشر الأهلى )
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