بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري "رابط كورة لايف"

مباراة الأهلي وإنبي اليوم، تقام في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

وعلى الجانب الآخر يعيش إنبي موسمًا جيدًا، حتى الآن يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، ودائمًا ما يكون حلمي طولان منافس شرس وحاضر بقوة خاصةً في الموجهات الكبيرة مثل هذا اللقاء أمام القلعة الحمراء.

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كانت آخر مباريات الشياطين الحمر وأول لقاء بقيادة المدير الفني الجديد موسيماني ضد المقاولون، وانتهت بفوز صعب للمارد الأحمر بنتيجة 1/0 من ضربة جزاء تمكن عمرو السولية من تسجيلها بنجاح.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي اليوم

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: احمد فتحي وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية واليو ديانج واجاي وحسين الشحات ومحمود كهربا.

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خط الهجوم: مروان محسن.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير - أحمد طارق سليمان.

الدفاع: أيمن أشرف – أحمد فتحي – محمد شكري – محمد هاني - فارس طارق - محمد مغربي.

الوسط: حمدي فتحي – صالح جمعة – وليد سليمان – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي رضوان – محمد فخري – عربي بدر.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – مروان محسن - جونيور أجاي.

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تجدون هنا ( بث مباشر الأهلى )