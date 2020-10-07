زمالك ٢٠٠٣ يهزم دربالة السكندري وديًا

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣، وديا على نظيره دربالة السكندري بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شئ، في إطار الاستعداد للموسم الجديد ببطولة الجمهورية

للناشئين.

وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كلا من محمد صلاح ومازن عادل لكلا منهما هدفين، وأحمد عبدالرحيم ايشو ثلاثة أهداف، وأحمد

حسام بيسو وخالد منتصر هدف لكلا منهما.

ويقود الفريق فنيا سامح إسماعيل ، ويساعده سامي عبد الحليم و منتصر الجدي، ومحمد عبدالرحيم "ميشو" مدير إداري للفريق ، ومدرب حراس أيمن الطويل، و خالد عبد الرسول علاج طبيعي.