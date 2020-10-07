تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر الدوري المصري

س: ماذا يفعل حلمى طولان فى مواجهات الأهلى؟

ج: التقى حلمى طولان المدير الفني لإنبى بالنادى الاهلى في 19 مباراة قبل صدام اليوم فاز مرتين وتعادل فى ثلاث مواجهات وخسر 14 لقاءً.

س: كيف انتهت المواجهة الأخيرة بين الأهلى وإنبى؟

ج : في الجولة الخامسة عشرة بالموسم الحالي كانت المواجهة الأخيرة

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بين الطرفين في التاسع من أغسطس الماضي وتفوق الأهلي (2 – 0) بتوقيع الظهيرين محمد هاني والتونسي علي معلول.

س: ما غيابات الأهلى وإنبى في مباراة الليلة؟

ج: يغيب عن صفوف الأهلي في هذا اللقاء عدد من العناصر البارزة على رأسها

الحارس محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد الشيخ والثلاثي المحترف التونسي علي معلول و الأنجولي جيرالدو والسنغالي اليو بادجي بعد تعرضه لكدمة في الكاحل.

فيما لن يشارك محمد شريف هداف إنبى في لقاء الليلة بسبب وجود بند في عقد الإعارة يمنعه من المشاركة أمام فريقه الأصلي.