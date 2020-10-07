بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري

تترقب عشاق الكرة المصرية مباراة قوية تجمع بين الأهلي ونظيره إنبي، مساء اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، على استاد الأهلي، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي بث مباشر اليوم، والمُقرر انطلاقها في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع حصرياً على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق محمد الكواليني.

نجح الأهلي حامل اللقب بتحقيق الفوز الأول له بقيادة المدير الفني الجديد بيتسو موسيماني في الجولة الماضية

على المقاولون العرب بهدف دون رد، ليكون الانتصار الـ 26 في مسابقة الدوري، وتعادل 4 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة.

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وسيكون الأهلي اليوم أمام تحدي جديد لموسيماني، سيظهر من خلاله شكل الفريق، الذي يسعى إلى تحقيق الانتصار ومواصلة الاستمرار بعلو كعبه على المنافسين في البطولة، ورفع معنويات اللاعبين للمباريات المقبلة الأكثر أهمية بالنسبة للشياطين الحمر.

وسيدخل المارد الأحمر المباراة بكل حذر، ومحاولة الخروج من المباراة بالفوز وبأقل الخسائر أي متمنيًا بعدم وجود إصابات جديدة، لأن الفريق يعاني كثيرًا من الإصابات التي أرهقت المدير الفني خصوصا بالخط الخلفي، لاسيما أن الفريق مقبل على مباراة مهمة في مشواره أمام الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 أكتوبر 2020م.

في المقابل، يبحث إنبي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 45 نقطة إلى الخروج من المباراة بنتيجة ايجابية من أجل تعزيز رصيده في جدول الترتيب، وانهاء الموسم بصورة تليق به، بعد الأداء القوي الذي ظهر به خلال هذا الموسم وأثبت نفسه بكل جدارة.