تشكيلة إنبي الأساسية لمواجهة الاهلي في الدوري المصري.. “قاعود يقود الهجوم”

أعلن المدرب حلمي طولان عن تشكيلة إنبي الأساسية لمواجهة الأهلي والتي تقام اليوم الأربعاء 7-10-2020، ضمن الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي والسلام بالقاهرة. وجاءت تشكيلة إنبي الأساسية كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: علي فوزي، أسامة جلال، رامي صبري، كريم فؤاد. Advertisements خط الوسط: محمد رزق، حميد ماو، عبد الرحمن عامر، تونيا دي ليو. خط الهجوم: محمود قاعود، أحمد علي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- عبد العزيز البلعوطي، إبراهيم يحيى، صلاح سليمان، محمد بسيوني، عمر بسام، أحمد عبد العزيز، أحمد العجوز، عمر سافيولا، عبد الرحمن عماد. ..

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