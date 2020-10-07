تشكيلة الاهلي الأساسية أمام إنبي في الدوري المصري.. “أجايي ومروان يقودان الهجوم”

أعلن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تشكيلة الاهلي الأساسية لمواجهة إنبي، والتي تقام اليوم الأربعاء 7-10-2020، ضمن الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي بمدينة السلام.

ودفع بيتسو موسيماني بالحارس البديل علي لطفي ضمن تشكيلة الاهلي الاساسية، بينما يستمر أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر، وبجواره الثنائي أيمن أشرف وحمدي فتحي في مركز المساك، وعلي الجانب الايمن محمد هاني.

ويقود وسط ملعب الأهلي، آليو ديانج ديانج، ويظهر الناشئ عربي بدر ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية لأول مرة هذا الموسم.

ودفع موسيماني بالحاوي “وليد سليمان” في مركز صانع الألعاب ضمن تشكيلة الاهلي الاساسية.

وفي الهجوم يشارك مروان محسن مع النيجيري جونيور أجايي كثنائي هجومي.

وجاءت تشكيلة الاهلي الأساسية كالتالي:

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حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، محمد هاني.

خط الوسط: آليو ديانج، عربي بدر، حسين الشحات، وليد سليمان.

الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايى.

البدلاء:

مصطفى شوبير، محمود عبد المنعم “كهربا”، صالح جمعة، عمرو السولية، محمد مجدي “أفشة”، شادي رضوان، محمد المغربي، محمد شكري، محمد فخري.