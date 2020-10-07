تقرير تونسي.. أمين بن عمر رفض عرضًا مغريًا من القادسية السعودي

كشفت تقارير إعلامية تونسية، أن قائد فريق النجم الساحلي “محمد أمين بن عمر” رفض عرضًا مغريًا من نادي القادسية السعودي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع “فوت 24″، التونسي، أن القادسية السعودي أبدى رغبته في ضم محمد أمين بن عمر، وتم التفاوض مع متوسط ميدان فريق جوهرة الساحل، لكنه اعتذر بشكل رسمي عن اللعب للفريق السعودي.

وأضاف، أن بن عمر وجد أن عرض القادسية لا يلبي طموحاته، كما أنه يريد الظهور في نادٍ أكبر، خاصة بعدما عاد مؤخرا من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان القادسية قد ضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، تحت قيادة مدربه التونسي يوسف المناعي الذي تم تجديد الثقة فيه.

وكان محمد أمين بن عمر هدفا لإداراتي الأهلي والزمالك في وقت سابق، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة.