أخبار برشلونة | جوسيب بارتوميو يقترب من المغادرة بعد نجاح المعارضة في قلب الطاولة!

يواجه رئيس برشلونة “جوسيب بارتوميو” خطر إجراء تصويت بحجب الثقة عنه وعن مجلس إدارته بعد أن وقع أكثر من 16 ألف عضو معارض على اقتراح حجب الثقة ضده وتأكيد النادي صحة هذه التوقيعات.

وكان برشلونة على وشك إجراء إنتخابات رئاسية في مارس القادم، لكن مجموعة من المعارضين يأملون في إجبار بارتوميو على الخروج قبل ذلك، وقد بدأوا الآن في تحريك عجلة القيادة لتحقيق رغبتهم.

وقد يختار بارتوميو الاستقالة بسبب الضغط المتزايد على منصبه، كما أنه من المرجح أن يواجه انتخابات مبكرة إذا قرر التمعن في ذلك.

وتولى بارتوميو منصبه في عام 2014 وحظي الفريق بالنجاح على أرض الملعب في العام التالي، حيث فاز بثلاثية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك في موسم 2014-15 تحت قيادة لويس إنريكي وبقيادة الثلاثي القاتل المعروف بـ MSN (ليونيل ميسي، لويس سواريز ونيمار).

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وفاز أيضاً برشلونة بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني من أصل أربعة في نفس الفترة، لكنه عانى في المنافسة الأوروبية، وبدأت الانقسامات تظهر هذا العام عندما خسر لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد قبل أن يسحقه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8-2 في ربع نهائي البطولة.

وتعرض مجلس إدارة بارتوميو لانتقادات كبيرة بسبب دوره في الإشراف على انتقالات باهظة الثمن وغير فعالة مثل عثمان ديمبيلي (117 مليون جنيه إسترليني)، وفيليب كوتينيو (130 مليون جنيه إسترليني)، وأنطوان جريزمان (108 مليون جنيه إسترليني).

وكانت قضية ليونيل ميسي الأخيرة هي القشة التي قسمت ظهر البعير حينما طالب الهداف التاريخي للنادي مغادرة الفريق بسبب سوء الإدارة وغياب مشروع رياضي قبل أن يقرر بضغط من الادارة إكمال عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.