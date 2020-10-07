لماذا فشلت صفقة انتقال إيريك جارسيا إلى برشلونة؟

أخفق نادي برشلونة الإسباني في ضم مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك جارسيا وخريج أكاديمية لا ماسيا الخاصة بالبرسا، والسبب مليونا يورو.

قدم برشلونة عرضه الأخير قبل ساعات من إغلاق نافذة الميركاتو الصيفي الإثنين الماضي الموافق 5 أكتوبر، وكان العرض عبارة عن 10 ملايين يورو، و8 ملايين يورو كإضافات وحوافز، لكن العرض قوبل بالرفض من مانشستر سيتي.

وتدخل المدير الرياضي لبرشلونة، رامون بلانز، ثم رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو في المفاوضات، غير أن مانشستر سيتي أكد أنه لن يتخلى عن المدافع إلا إذا دفع النادي الإسباني مليوني يورو إضافيين كحوافز، ولكن البلوجرانا لم يكن مستعدًا لدفع أي مبالغ إضافية.

ويعود إصرار برشلونة على عدم الدفع إلى أن عقد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2020/21، حيث يحق للبرسا التفاوض مع جارسيا في الميركاتو الشتوي القادم، قبل نهاية ستة أشهر من عقده مع السيتيزنز.

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يعلم جارسيا جيدًا أن برشلونة يريد ضمه، لذلك رفض تمديد عقده مانشستر سيتي، لكي يستطيع الانضمام بشكل حر للبرسا في الصيف القادم، ذلك رغم تقدير بيب جوارديولا لموهبة مدافعه الإسباني.

وتعاقد مانشستر سيتي مع لاعبين جديدين قي مركز قلب الدفاع، هما: الهولندي ناثان أكي من بورنموث الإنجليزي، والبرتغالي روبن دياز من بنفيكا البرتغالي، وهذا يعني تقلص دور جارسيا في قائمة فريق جوارديولا.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي بدأ مفاوضاته مع برشلونة بطلب 30 مليون يورو للتخلي عن خدمات جارسيا، وخفض المبلغ إلى 20 مليون يورو فقط، إلا أن النادي الكتالوني قدم عرضًا أوليًا بقيمة 8 ملايين يورو، ثم رفعه إلى 10 ملايين يورو، إضافة إلى 8 ملايين يورو حوافز، وهو ما لم يصل أيضًا لقيمة ما طلبه السيتي.

ما حدث خيب أمل المدير الفني الجديد لبرشلونة، رونالد كومان، الذي كانت أول طلباته التعاقد مع قلب دفاع، لتدعيم الخط الخلفي.