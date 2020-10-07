بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة “الاهلي وانبي” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 7-10-2020 ضمن الجولة 32 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الاهلي وانبي” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “محمد الكواليني”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش على استاد النادي الأهلي بمدينة السلام.

تعد مباراة اليوم هي الظهور الثاني لمدرب النادي الاهلي الجديد، الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني“، الذي قاد المارد الأحمر للفوز على “المقاولون العرب” في الجولة الماضية بالدوري المصري بهدف نظيف احرزه “عمرو السولية”.

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ويدخل النادي الاهلي المباراة دون أبرز نجومه حيث يغيب كل من “محمد الشناوي وأليو بادجي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي ومحمود وحيد وأحمد الشيخ” بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب “ياسر إبراهيم” للإيقاف، والأنجولي جيرالدو دا كوستا والتونسي علي معلول لإنضمامهم إلى المنتخب.

وقرر موسيماني تصعيد 8 ناشئين لسد فجوة الغيابات، وايضًا لإراحة بعض نجومه الأساسيين قبل مواجهة “الوداد” المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خاصة بعدما حسم الشياطين الحمر لقب الدوري المصري لصالحهم منذ قترة طويلة.

وجمع “الاهلي” 82 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 15 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني، وبفارق 19 نقطة عن الثالث “بيراميدز”.

في المقابل يتواجد “انبي” في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الرابع “المقاولون العرب”، وبفارق نقطة واحدة عن السادس “سموحة”.

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