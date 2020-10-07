بعد فشل انتقاله إلى الزمالك.. التعاون السعودي يتعاقد مع الانجولي بابل لموسمين

أعلن نادي التعاون السعودي، عن توصله لاتفاق رسمي مع الانجولي “أري بابل“، لضمه لصفوف الفريق القصيمي، بتوصية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

واتفق التعاون مع الانجولي أري بابل (26 عامًا) على توقيع عقد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده الرسمي مع نادي بريميرو دي أجوستو الانجولي.

وينتظر مسئولو التعاون وصول أري بابل إلى السعودية من أجل توقيع العقود الرسمية، ومن ثم انتظام اللاعب في التدريبات، تحت قيادة باتريس كارتيرون، الذي كان قد طلبه عندما كان مدربا لنادي الزمالك.

وكان أري بابل قد قام بالتوقيع على عقود انضمامه لنادي الزمالك في وقت سابق، لكن إدارة النادي الأبيض، صرفت النظر عن ضمه بشكل رسمي، واتجهت نحو خيارات آخرى.

من هو آري بابل؟

أري بابل من مواليد عام 1994 وبالتحديد في الثالث من شهر مارس، وتوج بالدوري الأنجولي مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما.

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يستطيع بابل اللعب في أربعة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح، والمهاجم المتأخر حيث مركزه الأصلي في الملعب، وقضى اللاعب مسيرته كلها في أنجولا مع فريق بريميرو دي أوجوستو قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وفي البرتغال قرر لشبونة إعارة بابل إلى موريرينسي لستة أشهر ولكن اللاعب لم يشارك سوى في أربع مباريات بواقع 79 دقيقة لم يسجل خلالهم أي هدف ليعود سريعا لسبورتنج ب أو الفريق الرديف.

وإجمالا مع لشبونة خاض بابل 31 مباراة لم يسجل فيهم أي هدف وصنع هدفا وحيدا ليعود إلى أنجولا مجددا على سبيل الإعارة في سبتمبر 2018.

وفي موسم 2018-2019 بدأ بابل يستعيد أدائه رويدا رويدا فسجل ثمانية أهداف في 28 مباراة، ثم في الموسم الحالي سجل 14 هدفا في 26 مباراة شارك في 24 منهم بشكل أساسي، وسجل هدفا حينما شارك في مباراة من اثنتين شارك فيهما كبديل.

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