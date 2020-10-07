أوزيل يعرض انقاذ تميمة آرسنال

أعتاد نجم وسط آرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل على القيام بالعديد من الأعمال الخيرية والإنسانية، والتي دائمًا تستقبلها الجماهير بترحاب كبير وإشادة.

وعرض النجم الألماني دفع راتب الموظف الذي يرتدي تميمة النادي في مباريات الفريق من أجل بقائه، بعد قرار آرسنال بالاستغناء عنه من أجل تقليل النفقات.

ويظهر ديناصور آرسنال “جيري كوي” في مباريات الفريق منذ 27 عامًا، حيث كان له دور في التواصل مع الجماهير خارج وداخل ملعب الإمارات، وهو يرتدي ملابس الديناصور الخضراء.

وقرر آرسنال الاستغناء عن الموظف الذي يرتدي تميمة جيري كوي لتقليل النفقات بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك، أكد آرسنال أن التميمة ستعود بمجرد السماح للجماهير بالعودة إلى لمدرجات، بعد تخفيف إجراءات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

حيث قال النادي في بيان: “ستظل التميمة جزءًا مهمًا في آرسنال، ونتطلع إلى عودتها للترفيه عن جماهيرنا عندما يُسمح لهم بالعودة للمدرجات”.

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وبشكل غير متوقع، هاجم البعض قرار النادي، وأثار الخبر جدلًا كبيرًا بين جماهير آرسنال، التي اعترضت بشدة على إبعاد الموظف الذي رافق الجماهير على أرض الملعب لمدة 27 عامًا.

ما حدث لم يعجب أوزيل، الغائب عن المشاركة مع الفريق منذ أشهر، حيث قرر النجم الألماني التكفل براتب الموظف الذي يرتدي زي الديناصور حتى تستمر التميمة في الظهور بملعب الإمارات.

وعرض أوزيل التكفل براتب الموظف ومساعدته ماليًا للاستمرار في وظيفته بالنادي.

حيث كتب أوزيل في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي، تويتر: “شعرت بحزن كبير عندما سمعت أن تميمتنا المخلصة والشهيرة جيري كوي، والذي يعتبر جزءاً مهمًا من النادي، سيتم التوقف استخدامه بعد 27 عامًا. لهذا، أنا أعرض تحمل راتب ديناصورنا الأخضر الكبير بالكامل، طالما كنت لاعبًا في آرسنال، حتى يتمكن من الأستمرار بأداء عمله الذي يحبه كثيرً”.

وشهدت تغريدة أوزيل تفاعلًا كبيرًا،حيث أطلقت الجماهير حملة لجمع التبرعات لدفع راتب جيري كوي ورفض توقفه عن العمل.

جدير بالذكر أن أوزيل يحصل على راتب قدره 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم حتى الآن.