جميع صفقات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي 2020

أسدل الستار، قبل أمس الإثنين، عن فترة الميركاتو الصيفي لموسم 2020/21 الجديد، ونالت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نصيب الأسد من الصفقات الكبرى بين الدوريات الخمسة الكبرى حيث تخطت حاجز المائة صفقة.

ورغم التأثير السلبي لجائحة كورونا على ميزانيات الأندية؛ إلا أنه لم يمنع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز من تدعيم صفوفها، وفيما يلي صفقات أندية البريميرليج، وقيمة كل صفقة:

آرسنال (احتل المركز الثامن الموسم الماضي):

1-ويليان من تشيلسي (انتقال مجاني)

2-بابلو ماري من فلامنجو البرازيلي (7 ملايين جنيه إسترليني)

3-سيدريك سواريس من ساوثهامبتون (انتقال مجاني)

4-جابرييل ماجالهايس من ليل الفرنسي (27 مليون جنيه إسترليني)

5-داني سيبايوس من ريال مدريد (إعارة)

6-رونار أليكس رونارسون (حارس مرمى) من ديجون الفرنسي (1.5 مليون جنيه إسترليني)

7-توماس بارتي من أتلتيكو مدريد (45 مليون جنيه إسترليني)

أستون فيلا (احتل المركز 17 الموسم الماضي):

1-ماتي كاش من نوتينجهام فورست (16 مليون جنيه إسترليني)

2-أولي واتكينز من برينتفورد الإنجليزي (28 مليون جنيه إسترليني)

3-بيرتراند تراوري من أولمبيك ليون (19 مليون جنيه إسترليني)

4-إيميليانو مارتينيز (حارس مرمى) من آرسنال (16 مليون جنيه إسترليني)

5-روس باركلي من تشيلسي (إعارة)

برايتون (احتل المركز 15 الموسم الماضي):

1-آدم لالانا من ليفربول (انتقال مجاني)

2-جويل فيلتمان من أياكس (900 ألف جنيه سترليني)

3-لارس ديندونكير من كلوب بروج البلجيكي (انتقال مجاني)

بيرنلي (احتل المركز العاشر الموسم الماضي)

1-ويل نوريس من وولفرهامبتون (لم يُكشف عن قيمة الصفقة)

تشيلسي (احتل المركز الرابع الموسم الماضي):

1-تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني (47 مليون جنيه إسترليني)

2-حكيم زياش من أياكس أمستردام (36 مليون جنيه إسترليني)

3-بن تشيلويل من ليستر سيتي (45 مليون جنيه إسترليني)

4-مالانج سار من نيس الفرنسي (انتقال مجاني)

5-تياجو سيلفا من باريس سان جيرمان (انتقال مجاني)

6-كاي هافيرتز من باير ليفركوزن (72 مليون جنيه إسترليني)

7-إدوارد ميندي (حارس مرمى) من ستاد رين الفرنسي (22 مليون جنيه إسترليني)

كريستال بالاس (احتل المركز 14 الموسم الماضي):

1-ناثان فيرجسون من وست بروميتش ألبيون (انتقال مجاني)

2-إيبيريشي إيز من كوينز بارك رينجرز (16 مليون جنيه إسترليني)

3-ميتشي باتشوايي من تشلسي (إعارة)

إيفرتون (احتل المركز 12 الموسم الماضي):

1-نييلس نكونكو من أولمبيك مارسيليا (250 ألف جنيه إسترليني)

2-آلان من نابولي (23 مليون جنيه إسترليني)

3-خاميس رودريجيز من ريال مدريد (23 مليون جنيه إسترليني)

4-عبد الله دوكوري من واتفورد (20 مليون جنيه إسترليني)

5-بن جودفري من نورويتش سيتي (25 مليون جنيه إسترليني)

6-روبن أولسن (حارس مرمى) من روما (إعارة)

فولهام (صاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز):

1-أنتوني روبنسون من ويجان أتلتيك (مليوني جنيه إسترليني)

2-ماريو ليمينا من ساوثهامبتون (إعارة)

3-هاريسون ريد من ساوثامبتون (6 ملايين جنيه إسترليني)

4-أنتوني كونكارت من برايتون (11 مليون جنيه إسترليني)

5-ألفونس أريولا (حارس مرمى) من باريس سان جيرمان (إعارة)

6-كيني تيتي من أولمبيك ليون (3 ملايين جنيه إسترليني)

7-أولا أينا من تورينو (إعارة)

8-أديمولا لوكمان من لايبزيج الألماني (إعارة)

9-يواكيم أندرسن من أولمبيك ليون (إعارة)

10-روبن لوفتوس تشيك من تشيلسي (إعارة)

ليدز يونايتد (صاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز-بطل التشامبيونشيب الموسم الماضي):

1-هيلدر كوستا من وولفرهامبتون (16 مليون جنيه إسترليني)

2-رودريجو مورينو من فالنسيا (27 مليون جنيه إسترليني)

3-روبن كوخ من فرايبورج الألماني (12 مليون جنيه إسترليني)

4-إيلان ميسيلر (حارس مرمى) من لوريان الفرنسي (6 ملايين جنيه إسترليني)

5-جاك هاريسون من مانشستر سيتي (إعارة)

6-جو جيلهاردت من ويجان أتلتيك (900 ألف جنيه إسترليني)

7-كودي دراميه من فولهام (400 جنيه إسترليني)

8-سام جرينوود من آرسنال (مليوني جنيه إسترليني)

9-دييجو يورينتي من ريال سوسيداد (18 مليون جنيه إسترليني)

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10-رافينيا دياز من ستاد رين الفرنسي (15 مليون جنيه إسترليني)

ليستر سيتي (احتل المركز الخامس الموسم الماضي):

1-تيموثي كاستانيي من أتالانتا (22 مليون جنيه إسترليني)

2-جنكيز أوندير من روما (إعارة)

3-ويسلي فوفانا من سانت إتيان الفرنسي (32 مليون جنيه إسترليني)

ليفربول (بطل الدوري الموسم الماضي):

1-كونستانتينوس تسيميكاس من أولمبياكوس اليوناني (12 مليون جنيه إسترليني)

2-تياجو ألكانتارا من بايرن ميونيخ (20 مليون جنيه إسترليني)

3-ديوجو جوتا من وولفرهامبتون (40 مليون جنيه إسترليني)

مانشستر سيتي (احتل المركز الثاني الموسم الماضي):

1-فيران توريس من فالنسيا (21 مليون جنيه إسترليني)

2-ناثان أكي من بورنموث (41 مليون جنيه إسترليني)

3-سكوت كارسون (حارس مرمى) من ديربي كاونتي (إعارة)

4-روبن دياز من بنفيكا (61 مليون جنيه إسترليني)

مانشستر يونايتد (احتل المركز الثالث الموسم الماضي):

1-أوديون إيجالو من شانغهاي جرينلاند شينهوا الصيني (إعارة)

2-دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام (35 مليون جنيه إسترليني)

3-أليكس تيليس من بورتو (14 مليون جنيه إسترليني)

4-عماد ديالو تراوري من أتالانتا (19 مليون جنيه إسترليني)

5-إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان (انتقال مجاني)

نيوكاسل يونايتد (احتل المركز 13 الموسم الماضي):

1-كالوم ويلسون من بورنموث (20 مليون جنيه استرليني)

2-مارك جيليسبي من ماذرويل الأسكتلندي (انتقال مجاني)

3-جيف هندريك من بيرنلي (انتقال مجاني)

4-رايان فريزر من بورنموث (انتقال مجاني)

5-جمال لويس من نورويتش سيتي (15 مليون جنيه إسترليني)

شيفيلد يونايتد (احتل المركز التاسع الموسم الماضي):

1-ويس فوديرينجهام من رينجرز الاسكتلندي (انتقال مجاني)

2-آرون رامسديل (حارس مرمى) من بورنموث (21 مليون جنيه إسترليني)

3-إيثان أمبادو من تشيلسي (إعارة)

4-أوليفر بيرك من وست بروميتش ألبيون (6 ملايين جنيه إسترليني)

5-ريان بريوستر من ليفربول (23 مليون جنيه إسترليني)

ساوثهامبتون (احتل المركز 11 الموسم الماضي):

1-كايل ووكر بيترز من توتنهام هوتسبير (12 مليون جنيه إسترليني)

2-محمد ساليسو من ريال بلد الوليد (11 مليون جنيه إسترليني)

3-إبراهيما ديالو من بريست الفرنسي (14 مليون جنيه إسترليني)

4-ثيو والكوت من إيفرتون (إعارة)

توتنهام هوتسبير (احتل المركز السادس الموسم الماضي):

1-بيير إيميل هويبيرج من ساوثامبتون (15 مليون جنيه إسترليني)

2-جو هارت (حارس مرمى) من بيرنلي (انتقال مجاني)

3-مات دوهيرتي من وولفرهامبتون (15 مليون جنيه إسترليني)

4-سيرجيو ريجيلون من ريال مدريد (27 مليون جنيه إسترليني)

5-جاريث بيل من ريال مدريد (إعارة)

6-كارلوس فينيسيوس من بنفيكا البرتغالي (إعارة)

وست بروميتش ألبيون (صاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز):

1-ماتيوس بيريرا من سبورتنج لشبونة (9 ملايين جنيه إسترليني)

2-سيدريك كيبري من ويجان أتلتيك (مليون جنيه إسترليني)

3-جرادي ديانجانا من وست هام يونايتد (12 مليون جنيه إسترليني)

4-ديفيد بوتون (حارس مرمى) من برايتون (مليون جنيه إسترليني)

5-برانيسلاف إيفانوفيتش من زينيت سانت بطرسبرج الروسي (انتقال مجاني)

6-كالوم روبينسون من شيفيلد يونايتد (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

7-فيليب كروفينوفيتش من بنفيكا البرتغالي (إعارة)

ويستهام يونايتد (احتل المركز 16 الموسم الماضي):

1-توماش سوتشيك من سلافيا براج (15 مليون جنيه إسترليني)

2-أسامة أشلي من ويمبلدون (انتقال مجاني)

3-فلاديمير كوفال من سلافيا براج (5 ملايين جنيه إسترليني)

وولفرهامبتون (احتل المركز السابع الموسم الماضي):

1-فابيو سيلفا من بورتو (36 مليون جنيه إسترليني)

2-فيرناندو مارسال من أولمبيك ليون (مليوني جنيه إسترليني)

3-فيتور فيريرا “فيتينيا” من بورتو (إعارة)

4-كي يانا هوفر من ليفربول (9 ملايين جنيه إسترليني)

5-نيلسون سيميدو من برشلونة (27 مليون جنيه إسترليني)