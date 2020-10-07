الامارات | صاحب هدف الفوز بكأس العالم 2014 ينضم إلى أيندهوفن الهولندي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع لاعب الوسط الهجومي الألماني ماريو غوتسه، بطل نهائي مونديال 2014، عقداً لمدة عامين مع أيندهوفن الهولندي، بعدما سمح له فريقه السابق بوروسيا دورتموند بالرحيل.

وكان غوتسه، صاحب هدف الفوز الوحيد لألمانيا في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل، قد شارك في خمس مباريات فقط مع دورتموند في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وقرر بوروسيا دورتموند عدم تجديد العقد مع غوتسه (28 عاما)، وبالتالي أصبح لاعباً بعقد حر، ما يمكنه من التوقيع بعد إغلاق باب الانتقالات، وبعدما وصلت مفاوضاته مع هيرتا برلين إلى حائط مسدود.

بدأ لاعب الوسط الهجومي مسيرته في بوروسيا دورتموند، وانتقل إلى بايرن ميونيخ في 2013، لكن سُمح له بالعودة إلى دورتموند بعد ثلاثة مواسم. وخاض غوتسه مباراته الدولية الـ63 الأخيرة عام 2017 عندما تعادلت ألمانيا مع فرنسا 2-2 وديا في كولن.

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