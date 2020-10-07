الامارات | مدرب العين يأمل في عودة لاعبيه من المنتخب بدون إصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يأمل في عودة لاعبيه من المنتخب بدون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل عن تخوفه من تعرض لاعبي فريقه المشاركين في معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم للإصابة في وقت يتطلع فيه "الزعيم" لأن يكون منافساً مباشراً على لقب مسابقة دوري الخليج العربي. وقال المدرب في مؤتمر صحافي اليوم أنه يرغب في عودة جميع اللاعبين في كاملة جاهزيتهم البدنية، قبل انطلاقة مسابقة الدوري منتصف الشهر الجاري. ويستعد العين لمواجهة خورفكان الجمعة في انطلاقة كأس الخليج العربي.

وقال بيدرو إن كل مدرب في العالم يتطلع إلى أن يكون كل لاعبي فريقه في سلامة تامة، وبعيدين عن الاصابات المختلفة، وأضاف: "نأمل في أن يعود اللاعبين وهم في كامل جاهزيتهم لأن الوقت صعب، خاصة وأن تجمع المنتخب يأتي قبل انطلاقة الموسم".

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وحول وضعية التوغولي، لابا كودجو أشار إلى أنه سيعود لتلقي العلاج في الدولة تحت اشراف الجهاز الطبي لنادي العين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المحترف الانغولي ويلسون إدواردو سيكون متاحاً للمشاركة في مباراة خورفكان.

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