الامارات | الشارقة يواجه العروبة ودياً غداً

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه العروبة ودياً غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة مباراة ودية غداً على استاد خالد بن محمد في الشارقة أمام فريق العروبة، في إطار تحضيراته لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.
ويسعى الجهاز الفني للشارقة بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري لاختبار بعض عناصر الفريق الجديدة، والتي انضمت أخيرا إلى صفوف الفريق الذي يستهل مشواره في دوري الخليج العربي بلقاء الفجيرة.
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