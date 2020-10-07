شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالحليم: الزمالك مظلوم ومضطهد على مدار التاريخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن الجميع يدعم مرتضى منصور، وذلك من أجل مساندة الكيان.
وقال «عبدالحليم» خلال جلسة رموز النادي المقامة حاليًا: «نريد استمرار مرتضى منصور في قيادة النادي، لأننا نعلم جيدًا قيمة الذي حدث خلال السنوات الماضية».
وأضاف: «شعرنا بالظلم والاضطهاد على مدار التاريخ، ولكن الآن هناك شخص يحارب من أجل الكيان، ويحاول دائما الحفاظ على حقوق النادي».
وشدد عبدالحليم على أن نادي الزمالك أصبح من أكثر الأندية حصولًا على البطولات، وأصبح قادر على التعاقد مع أي لاعب مهما كان اسمه، وهي الأمور التي لم تكن موجودة قبل ذلك، وكل هذا بفضل مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.
واختتم عبدالحليم تصريحاته بالتأكيد على أن «نادي الزمالك أصبح منافس قوي في جميع الألعاب على جميع البطولات، لذلك ندعم المستشار مرتضى منصور بكل قلوبنا ومعه في أي شيء، وسنستمر في دعم مجلس الإدارة ودعم النادي».
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