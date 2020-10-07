شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو سبب فشل انتقال عثمان ديمبلي لصفوف مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن أسباب فشل صفقة انتقال عثمان ديمبلي لصفوف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المنصرم. ووفقًا للتقرير الإسباني، فإن لاعب برشلونة رفض الرحيل للدوري الإنجليزي لرغبته في الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي واللعب بجوار كريستيانو رونالدو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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