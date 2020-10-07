شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتحرك لشراء كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تحرك مبكر لنادي ريال مدريد، لضم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ياتي ذلك بعد انتعاش خزينة النادي الملكي ببيع أكثر من لاعب أمثال مثل خاميس رودريجيز المنتقل لصفوف إيفرتون بملبع مالي وصل إلى 30 مليون يورو، يليه سيرجيو ريجيلون المضم حديثا لصفوف توتنهام بنفس قيمة الأول، وأشرف حكيمي الراحل لكتيبة إنتر ميلان بقيمة مالية وصلت إلى 45 مليون يورو، أوسكار رودريجيز إلى إشبيلية بحوالي ما يقرب من 15 مليون يورو.

وأكد التقرير أن هؤلاء اللاعبين الراحيلين عن صفوف الملكي انعشوا خزينة حامل اللقب حتى يتمكن من التعاقد مع كيليان مبابي لاعب الفريق الباريسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل على أقصى تقدير.