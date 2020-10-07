شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك يواجه حربا تهدف هدم استقراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، عن استيائه من القرارات الصادرة مؤخرًا من اللجنة الأوليمبية المصرية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي.

ووصف «جعفر» ما يتعرض له نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور بالحرب لهدم استقرار القلعة البيضاء.

وأوضح «جعفر» خلال الاجتماع المقام حاليا بين الرياضيين في مقر الزمالك، أن كل القرارات مرفوضة نهائيًا وغير مقبولة، خاصة أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الوحيد في مستقبل رئيس النادي.

تابع فاروق جعفر أن جموع الرياضيين وأبناء الزمالك يقفون بجوار رئيس النادي بصفته الرمز الحقيقي مشيرا إلى أن مرتضى منصور له الفضل الأكبر في التطور الكبير في المنشآت.

وقال جعفر إنه لا يوجد زملكاوي على وجه الأرض يوافق على ما يتعرض له رئيس النادي مطالبا جموع الرياضيين بضرورة التماسك وتوجيه مطالبهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور على عبدالعال للحفاظ على استقرار النادي ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.

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