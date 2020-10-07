شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية تحاليل لاعبي أسوان قبل مباراة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة نادي أسوان بنتيجة اختبار التحليل الطبي Rapid Test لجميع عينات فريق أسوان والجهاز الفني والاداري. وجاءت جميع العينات سلبية، وذلك استعدادًا للقاء حرس الحدود في إطار مباريات الجولة 32 حيث ستقام المباراة على ملعب الشرطة غدًا الخميس الساعة 5.30 مساء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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