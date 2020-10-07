شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدماطي: جوهر نبيل عضو فعال ويمارس عمله بشكل طبيعي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن زميله في المجلس جوهر نبيل، وقال إنه عضو فعال ويمارس عمله بشكل طبيعي داخل المجلس، ويتم تكليفه أحيانا برئاسة بعثات بقرار من المجلس.

ورد «الدماطي» في تصريحات تلفزيونية على سؤال أحمد شوبير حول استمرار أزمة جوهر نبيل، وتجميده داخل المجلس، قائلًا: «أنا فاكر كويس قبل الانتخابات وفي آخر حوار لمحمود الخطيب، قال إن جوهر نبيل ابننا، وعلي هذا الأساسي سيتم التعامل معه».